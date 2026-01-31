الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

أعلنت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفى اليوم، السبت، موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول الدفعة الثانية عشرة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن الدفعة العاشرة ذكور.

وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب جميع التفاصيل والشروط في مؤتمر صحفي أقيم في قطاع التدريب.



وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن الشروط المطلوبة لمعاهد معاوني الأمن وتضمنت الآتي:



ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

ـ ألا تقل السن عن 16 عاما وألا تزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كليه أو معهد اخر لاي سبب من الأسباب.

- أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

- أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

- ألا يقل الطول عن ١٦٨ سم.

- ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.

- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

ثانيا المزايا المقدمة للطلبة:

- تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة.

- يحصل الطالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد.

- الاستفادة من الخدمات الصحية وفقا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.

- الاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

كما أتاحت وزارة الداخلية التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.



المعاهد التي سيتم الاختبار بها:

معهد معاوني الأمن بطرة، منطقة كرة، القاهرة، ذكور.

ويتم فيها استقبال المتقدمين من محافظات القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والدقهلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل وادي النطرون، ذكور.

ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات البحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية.

معهد معاوني الأمن بمدينة ٦ أكتوبر، طريق الواحات، ذكور.

ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حي الكوثر، ذكور

ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات، أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن موعد فتح باب التقديم الإلكتروني لمعاهد معاوني الأمن اعتبارا من السبت الموافق ٣/٢/٢٠٢٦ وحتى يوم الاثنين الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٦.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاههد المعلمة فقط.





