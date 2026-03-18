فرّغ مية الصرف في عرض الشارع | تحقيق عاجل بالإسكندرية بعد تصرّف صادم

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بالتعامل الفوري والحازم مع واقعة قيام أحد سائقي شركة الصرف الصحي بتفريغ حمولة سيارة بالطريق العام، أصدر تعليمات مشددة بفتح تحقيق موسع واتخاذ إجراءات قانونية رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.

وتتقدم شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بخالص الاعتذار لأهالي المحافظة عن هذا التصرف الخاطئ، مؤكدة أنه "واقعة فردية" لا تعكس سياسة العمل بالشركة أو التزامها بالمعايير البيئية.

​وتنفيذاً لتكليفات السيد المحافظ، أعلنت الشركة عن:

​إحالة السائق المتسبب في الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات و​إيقاف مسؤول الحملة عن العمل فوراً. و​اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المقصرين وفقاً لنتائج التحقيق العاجل.

​ وتوضح الشركة أن هذا السلوك مخالف تماماً للإجراءات المنظمة للعمل، وتشدد على تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام الكامل بمعايير الانضباط، مؤكدة على حق المواطن السكندري في بيئة نظيفة وآمنة.

