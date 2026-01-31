640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

يواصل قطاع واسع من المواطنين متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل الاهتمام بتحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع توجه عدد كبير من المتعاملين إلى شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، باعتبار الذهب من أبرز أدوات الاستثمار الآمن في أوقات التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت انخفاض كبير وصل الي 640 جنيه في عيار 21 من الذهب، بالتزامن مع حالة من الترقب في الأسواق المحلية لمتابعة تطورات الأسعار العالمية وتحركات سعر الأونصة بالدولار.

ويستمر عيار 21 في تصدر قائمة الأعيرة الأكثر تداولا في السوق المصري، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر، نظرا لتوازنه بين السعر وقوة الطلب.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سجل سعر بيع 7655 جنيه وسعر شراء 7600 جنيه.

عيار 22 سجل سعر بيع 7020 جنيه وسعر شراء 6965 جنيه.

عيار 21 سجل سعر بيع 6700 جنيه وسعر شراء 6650 جنيه.

عيار 18 سجل سعر بيع 5745 جنيه وسعر شراء 5700 جنيه.

عيار 14 سجل سعر بيع 4465 جنيه وسعر شراء 4435 جنيه.

عيار 12 سجل سعر بيع 3830 جنيه وسعر شراء 3800 جنيه.

سجلت الأونصة سعر بيع 238165 جنيه وسعر شراء 236385 جنيه.

وسجل الجنيه الذهب سعر بيع 53600 جنيه وسعر شراء 53200 جنيه.

وسجلت الأونصة عالميا 4865.47 دولار.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب أمس الجمعة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب - سعر- البيع - سعر الشراء

عيار 24 8390 جنيه 8330 جنيه

عيار 22 7690 جنيه 7635 جنيه

عيار 21 7340 جنيه 7290 جنيه

عيار 18 6290 جنيه 6250 جنيه

عيار 14 4895 جنيه 4860 جنيه

عيار 12 4195 جنيه 4165 جنيه

الاونصة 260915 جنيه 259135 جنيه

الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه

الأونصة بالدولار 5170.63 دولار



ويرتبط سعر الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية على السوق المحلي، ما يؤدي إلى تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض. وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

وعلى الرغم من حالة الاستقرار الراهنة، شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا السياق، أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب لا تزال تمر بحالة من عدم الاستقرار، رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة. وأوضح أن الأسواق العالمية ما زالت تتفاعل بحساسية شديدة مع التطورات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن النمو غير التقليدي في الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب استمرار الحرب الاقتصادية والتجارية عالميا، يفرض ضغوطا قوية على حركة الأسعار. وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة تخلق حالة من الاضطراب وعدم اليقين في الأسواق، وهو ما ينعكس في صورة تحركات سريعة وحادة في أسعار الذهب صعودا وهبوطا.