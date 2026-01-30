قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو
الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل
دنيا الصمدي | تعرف على مديرة أعمال أحمد عز بعد ادعاء زينة زواجهما : أبو عيالي اتجوز
هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال
مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟
رونالدو يقود النصر لاكتساح الخلود بثلاثية بالدوري السعودي
فاروق الباز : صحتي جيدة .. وهذه حقيقة وجود حياة على كواكب أخرى
بمشاركة حجازي .. نيوم يفوز على ضمك بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي
أصل الحكاية

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

أحمد أيمن

أثار مدوّن صيني من مقاطعة جوانجدونج، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن نشر فيديو يدّعي فيه نجاحه في استخراج 191.73 جرامًا من الذهب من نفايات إلكترونية، بما في ذلك رقائق شرائح SIM ومكوّنات إلكترونية أخرى. 

وجذب الفيديو اهتمام آلاف المستخدمين عبر الإنترنت، حيث أبدى كثير منهم دهشة من إمكانية تحويل نفايات الهواتف والقطع الإلكترونية إلى ذهب، معتبرين أن هذه العملية قد تكون أكثر ربحا من بعض أشكال العمل التقليدية.

استخراج الذهب من شرائح SIM

بحسب ما ظهر في الفيديو، استخدم المدون مواد كيميائية حادة ومراحل متعددة تشمل الإذابة بالأحماض القوية ثم عملية الاختزال الإلكتروليتي، وهو ما وصفه بـ«كيمياء شرائح SIM»، بينما وثّق الخطوات والمراحل مشهداً تلو الآخر. 

وقد تلقت هذه التجربة تفاعلاً واسعًا من الجمهور، حيث تباينت التعليقات بين من أثنى على الفكرة ومن شكك في مصداقية النتائج، خاصةً أن فكرة استخراج الذهب من شرائح الهواتف ليست شائعة في التجارب العلمية العادية.

ورغم الدهشة التي أثارها الفيديو بين المتابعين، أشار خبراء إلى أن كمية الذهب الحقيقية في شريحة SIM الواحدة ضئيلة للغاية، إذ لا تتجاوز عادةً 0.47 ملليجرام فقط.

يعني ذلك أن استخراج 191 جرامًا من الذهب يتطلب معالجة آلاف، وربما مئات الآلاف من الشرائح الإلكترونية، وهو رقم يصعب تحقيقه عمليًا وفقاً للخبراء، ما يفتح باب التساؤل حول صحة ما تم تداوله في الفيديو ومدى دقته من الناحية العلمية.

تحذير من تكرار التجربة

من جانبه، حاول المدون توضيح الجدل الذي دار حول تجربته، مؤكدًا أن المواد التي عالجها لم تكن شرائح SIM عادية فقط، بل نفايات إلكترونية مطلية بطبقات ذهبية من معدات اتصالات أكبر وأثقل من بطاقات الهواتف التقليدية.

وأكد أن هدفه من نشر الفيديو كان إبراز أهمية إعادة تدوير المعادن الثمينة من مخلفات الإلكترونيات، وليس مجرد إثارة ضجة أو عرض تجربة سهلة يمكن تقليدها بدون خبرة أو معدات مناسبة.

ورغم أن ما يقدم عليه المدون يظهر مثيرًا للإعجاب، إلا أن الخبراء حذروا من محاولة تقليد هذه التجربة، خاصة أن المواد الكيميائية المستخدمة تُعد شديدة التآكل وخطرة، وقد تسبب أضرارًا بيئية وصحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بحذر شديد في بيئة مختبرية مجهزة. 

كما أكدوا أن أي محاولة لإعادة تدوير المعادن الثمينة يجب أن تتم وفقًا لمعايير السلامة البيئية والقوانين المعمول بها.

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

