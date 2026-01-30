تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026، في مصر تغيرًا ملحوظًا مقارنة ببداية التعاملات، حيث انخفض سعر عيار 21 ليسجل فرقًا قدره 340 جنيهًا.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 2720 جنيهًا، مقارنة بسعره في بداية التعاملات عند 58.720 ألف جنيه.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: بيع 8000 جنيه – شراء 7945 جنيه

عيار 22: بيع 7335 جنيه – شراء 7280 جنيه

عيار 18: بيع 6000 جنيه – شراء 5955 جنيه

عيار 14: بيع 4665 جنيه – شراء 4635 جنيه

عيار 12: بيع 4000 جنيه – شراء 3970 جنيه

الأونصة: بيع 248830 جنيه – شراء 247050 جنيه

عيار 21: بيع 7000 جنيه – شراء 6950 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 56000 جنيه – شراء 55600 جنيه

سجل عيار 24 اليوم الجمعة نحو 8000 جنيه للبيع و7945 جنيه للشراء داخل محلات الصاغة المصرية.

وبلغ سعر عيار 22 حوالي 7335 جنيه للبيع مقابل 7280 جنيه للشراء.

أما عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد وصل إلى 7000 جنيه للبيع و6950 جنيه للشراء.

وسجل عيار 18 اليوم نحو 6000 جنيه للبيع و5955 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر عيار 14 حوالي 4665 جنيه للبيع و4635 جنيه للشراء.

فيما سجل عيار 12 نحو 4000 جنيه للبيع مقابل 3970 جنيه للشراء.

ووصلت قيمة الأونصة إلى 248830 جنيه للبيع و247050 جنيه للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 56000 جنيه للبيع و55600 جنيه للشراء.