قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
90 يوما من غير موبايل.. الرئيس السيسي يشيد بـ الطالبات بكلية الطب المدني
الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث
الرئيس السيسي: الأوضاع الداخلية مستقرة رغم الأزمات العالمية ولدينا ما يكفي من السلع
السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية المصرية التطوير والتغيير
قطع مياه الشرب عن أبو حمص و3 قرى في البحيرة .. اعرف المواعيد
بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية
الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا
الجالية المصرية في تنزانيا تدعم الأهلي أمام يانج أفريكانز
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026، في مصر تغيرًا ملحوظًا مقارنة ببداية التعاملات، حيث انخفض سعر عيار 21 ليسجل فرقًا قدره 340 جنيهًا.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 2720 جنيهًا، مقارنة بسعره في بداية التعاملات عند 58.720 ألف جنيه.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر  

عيار 24: بيع 8000 جنيه – شراء 7945 جنيه

عيار 22: بيع 7335 جنيه – شراء 7280 جنيه

عيار 18: بيع 6000 جنيه – شراء 5955 جنيه

عيار 14: بيع 4665 جنيه – شراء 4635 جنيه

عيار 12: بيع 4000 جنيه – شراء 3970 جنيه

اسعار الذهب البوم

الأونصة: بيع 248830 جنيه – شراء 247050 جنيه

عيار 21: بيع 7000 جنيه – شراء 6950 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 56000 جنيه – شراء 55600 جنيه

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجل عيار 24 اليوم الجمعة نحو 8000 جنيه للبيع و7945 جنيه للشراء داخل محلات الصاغة المصرية.

وبلغ سعر عيار 22 حوالي 7335 جنيه للبيع مقابل 7280 جنيه للشراء.

أما عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد وصل إلى 7000 جنيه للبيع و6950 جنيه للشراء.

وسجل عيار 18 اليوم نحو 6000 جنيه للبيع و5955 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر عيار 14 حوالي 4665 جنيه للبيع و4635 جنيه للشراء.

فيما سجل عيار 12 نحو 4000 جنيه للبيع مقابل 3970 جنيه للشراء.

ووصلت قيمة الأونصة إلى 248830 جنيه للبيع و247050 جنيه للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد سجل اليوم 56000 جنيه للبيع و55600 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026 أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

إمام عاشور

الدردير عن أزمه إمام عاشور: لو كان في الزمالك ما كان قعد دقيقة واحدة

ترشيحاتنا

تسلا سايبرتراك

تجربة غريبة… مبرد يتسبب في كسر صندوق سيارة تسلا سايبرتراك بسهولة

استدعاء فورد

سيارات فورد تهدد سائقيها بانفجار الزجاج الأمامي على الطريق

بيرتوني رانابوت

عودة الأسطورة الكلاسيكية.. سيارة بيرتوني بعدد 25 نسخة فقط

بالصور

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد