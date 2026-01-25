3.5 طن فضة وكيلو ذهب.. الداخلية تحبط إغراق الأسواق بكمية ضخمة من المعادن النفيسة المغشوشة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وخاصة فى مجال تجارة المعادن النفيسة المهربة جمركياً ومجهولة المصدر.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى تنسيقاً والجهات المعنية قيام (شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ) بالإتجار فى المشغولات الذهبية والفضية المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وإعادة دمغها بدمغات مقلدة لدمغات منسوب صدورها للجهات الرسمية المعنية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بهدق تحقيق أرباح مالية متخذين من 4 مخازن "غير مرخصة" أسفل العقار محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخازن المشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (قرابة 3,5 طن مشغولات فضية ، قرابة كيلو جرام مشغولات ذهبية " مهربين جمركياً ومدموغين بدمغات مقلدة – الأدوات والمعدات المستخدمة فى حفر الدمغات المقلدة ).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(580 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.