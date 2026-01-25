كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية

لقيت فني تمريض مصرعها بقرية الشهيد فكري بمركز بركة السبع اختناقًا ببخار المياه أثناء الاستحمام.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة بركه السبع بمصرع فني تمريض بقرية الشهيد فكري اختناقا بالغاز.

بالانتقال تبين وفاة الممرضة الشابة آلاء حسن عبدالعزيز عبيد، إثر تعرضها لحالة اختناق شديدة نتيجة استنشاق بخار المياه الساخنة أثناء الاستحمام.

فيما اصدر معهد الكبد القومي في محافظة المنوفية بيانا ينعي فيه الممرضه الشابة الزميلة آلاء حسن فني تمريض بقسم الأشعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".