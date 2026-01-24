من الإعدام إلي المؤبد.. تخفيف الحكم علي قاتل زوجته في الشارع في المنوفية

قررت محكمة الاستئناف بشبين الكوم في محافظة تخفيف حكم الإعدام علي المتهم بقتل زوجته في الشارع إلي المؤبد.

جاء ذلك بعد دفاع محامي المتهم وتقديم مستندات كثيرة في القضية.

وتعود أحداث القضية الي شهر فبراير الماضي عندما أقدم عامل علي قتل زوجته طعنا في الشارع علي بحر سيف بمدينة شبين الكوم.

وبالانتقال والفحص تبين قيام "أحمد ح.س" بطعن زوجته "جهاد.ب.م" أمام بحر سيف بدائرة قسم شبين الكوم بسبب تركها المنزل إثر خلافات زوجية.

وتم نقل الزوجة الي المستشفي وتوفت متأثرة بإصابتها.

وطالبت الأسرة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم حيث أنه جاء من الجيزة للمنوفية للتخلص من زوجته لرفضها العودة إليه والي منزل الزوجية بسبب خلافات زوجية بينهم متعددة.