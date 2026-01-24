قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية

سيطرت حالة من الحزن علي أسرة أم و4 أبناء لقوا مصرعهم إثر تسرب الغاز بشقتهم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لحظة انتظار جثامينهم أمام مشرحة مستشفى بنها التعليمى، حيث اتشحت المنطقة بالسواد حزنا علي رحيلهم بهذا الشكل المأساوي.
وكشف عدد من جيران الأم وأبنائها الـ 4 الذين لقوا مصرعهم إثر تسرب الغاز بشقتهم بمنطقة أم بيومي التابعة لشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تفاصيل العثور علي الجثامين، مؤكدين أن عم الأطفال لاحظ تغيب أبناء شقيقه، وعند محاولته الاطمئنان عليهم لم يستحيبوا، فكسر باب الشقة ودخل ليجد الجثامين الـ5 داخل شقتهم إثر تسرب الغاز.


وأمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بتشريح جثامين أم وأولادها الـ 4 ضحايا تسريب غاز داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة قليوب، لبيان السبب الدقيق للوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

كما كلفت النيابة العامة مأمور مركز شرطة قليوب بنقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحهم، وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار حروق بالجثامين، وتحديد توقيت وسبب الوفاة، وما إذا كانت ناتجة عن الحريق أو تسريب غاز.

وشملت قرارات النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، ورفع آثاره، وبيان سبب اندلاعه، وما إذا كان نتيجة تسريب غاز أو وجود شبهة جنائية، مع إعداد تقرير فني مفصل عن الواقعة. 

كما أمرت النيابة بانتداب فني من شركة الغاز لفحص توصيلات الغاز وسخان الشقة، وبيان وجود أي تسريب من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وظروف وملابسات تسريب الغاز، مع إخطارها فور الانتهاء من التقارير الفنية لاتخاذ القرار القانوني اللازم.

