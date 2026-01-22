قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
هدف السنغال مشكوك فيه.. حسام حسن يكشف كواليس أمم إفريقيا
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم
مصر والصين تبحثان فرص التعاون في صناعة المركبات الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية

الطفل
الطفل
إبراهيم الهواري

شهد معهد الأحراز الابتدائي الأزهري التابع لإدارة شبين القناطر الأزهرية بمحافظة القليوبية واقعة إنسانية، خلال امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري.


تعود تفاصيل الواقعة إلى تغيب أحد التلاميذ عن الحضور في الموعد المحدد لأداء الامتحان، بعد أن غلبه النوم في ظل خروج والديه إلى العمل، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى تسجيل غيابه وحرمانه من دخول اللجنة، بما ينعكس سلبًا على مستقبله الدراسي، لولا التحرك السريع والمسؤول من جانب القائمين على لجنة الامتحان بالمعهد.

دور المعهد

ولعبت عاملة بالمعهد، دورًا محوريًا في التعامل مع الموقف، حيث إنها من أبناء قرية الأحراز وتعرف محل إقامة التلميذ، وبعد فشل محاولات التواصل معه هاتفيًا، بادرت بإبلاغ أحد القائمين على لجنة الامتحان، بمكان سكن التلميذ، حرصًا على إنقاذه من الغياب.
وعلى الفور، تحرك معلم، إلى منزل التلميذ، وتمكن من إحضاره إلى المعهد في توقيت مناسب، ما أتاح له دخول اللجنة وأداء الامتحان دون الإخلال بسير العملية الامتحانية.


وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين أبناء قرية الأحراز، الذين أشادوا بالموقف الإنساني، مثمنين سرعة تحرك المعلم والعاملة، ومؤكدين أن ما حدث يُجسد القيم الأصيلة للمجتمع الريفي وروح التكافل والمسؤولية.
وأكد متابعون أن الواقعة تمثل رسالة مهمة مفادها أن العملية التعليمية لا تقتصر على اللوائح والإجراءات فقط، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من القيم التربوية والإنسانية التي تضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات.
 

القليوبية محافظة القليوبية معهد الأحراز الابتدائي الأزهري شبين القناطر تفاصيل الواقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

ارشيفي

غزة .. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 71,562 شهيدا و171,379 مصابا

روته من دافوس: لا بديل عن الناتو كركيزة للدفاع الأوروبي وأوكرانيا أولوية أمنية قصوى

مارك روته من دافوس: لا بديل عن الناتو للدفاع الأوروبي وأوكرانيا أولوية قصوى

إنفجار - أرشيفي

مصرع 7 عمال وإصابة آخرين في انفجار مصنع للمعادن بالهند

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد