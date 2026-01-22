جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية

شهد معهد الأحراز الابتدائي الأزهري التابع لإدارة شبين القناطر الأزهرية بمحافظة القليوبية واقعة إنسانية، خلال امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تغيب أحد التلاميذ عن الحضور في الموعد المحدد لأداء الامتحان، بعد أن غلبه النوم في ظل خروج والديه إلى العمل، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى تسجيل غيابه وحرمانه من دخول اللجنة، بما ينعكس سلبًا على مستقبله الدراسي، لولا التحرك السريع والمسؤول من جانب القائمين على لجنة الامتحان بالمعهد.

دور المعهد

ولعبت عاملة بالمعهد، دورًا محوريًا في التعامل مع الموقف، حيث إنها من أبناء قرية الأحراز وتعرف محل إقامة التلميذ، وبعد فشل محاولات التواصل معه هاتفيًا، بادرت بإبلاغ أحد القائمين على لجنة الامتحان، بمكان سكن التلميذ، حرصًا على إنقاذه من الغياب.

وعلى الفور، تحرك معلم، إلى منزل التلميذ، وتمكن من إحضاره إلى المعهد في توقيت مناسب، ما أتاح له دخول اللجنة وأداء الامتحان دون الإخلال بسير العملية الامتحانية.



وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين أبناء قرية الأحراز، الذين أشادوا بالموقف الإنساني، مثمنين سرعة تحرك المعلم والعاملة، ومؤكدين أن ما حدث يُجسد القيم الأصيلة للمجتمع الريفي وروح التكافل والمسؤولية.

وأكد متابعون أن الواقعة تمثل رسالة مهمة مفادها أن العملية التعليمية لا تقتصر على اللوائح والإجراءات فقط، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من القيم التربوية والإنسانية التي تضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات.

