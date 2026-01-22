حبس عامل 4 أيام لاتهامه بسرقة هاتف طالب بأسلوب المغافلة في القليوبية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول من طالب باستخدام أسلوب المغافلة، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومة بصور ومقاطع فيديو، أبدى خلالها أحد الأشخاص تضرره من قيام شخص آخر بسرقة هاتفه المحمول.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغًا من طالب مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول. وأوضح المُبلّغ أنه كان قد عرض الهاتف للبيع، وتلقى اتصالًا من شخص أبدى رغبته في الشراء، إلا أنه استغل الموقف وقام بمغافلته والاستيلاء على الهاتف ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.