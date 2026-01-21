تمهيدا للتشغيل.. رئيس مياه القليوبية يتابع جاهزية محطة معالجة الصرف الصحي بـ بلتان

أكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه أجرى جولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي ببلتان، لمتابعة موقف التشغيل وجاهزية المحطة للعمل بكامل طاقتها التصميمية، وذلك بحضور المهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ، والمهندس خالد عبد العزيز، المشرف العام على منطقة القليوبية بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

تشغيل المحطة

وأوضح فودة أن محطة معالجة الصرف الصحي ببلتان تعمل بنظام الأقراص البيولوجية الدوارة، وتضم مرحلتين، حيث تعمل المرحلة الأولى بطاقة تصميمية تبلغ 8000 متر مكعب يوميًا وتخدم قرى كفر الجمال وبلتان والصبايحة، وتم استلامها ابتدائيًا ودخولها الخدمة عام 2013، بينما تعمل المرحلة الثانية بطاقة تصميمية 12000 متر مكعب يوميًا وتخدم قرى كفر منصور والعبادلة والغزاوية، وتم استلامها ابتدائيًا عام 2015.



وأشار رئيس شركة مياه القليوبية إلى أن الجهاز التنفيذي يواصل حاليًا الانتهاء من أعمال الملاحظات الخاصة بالمرحلة الثانية، تمهيدًا لتشغيل المحطة بكامل طاقتها التصميمية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستفيدة.

وأضاف فودة أنه تم اليوم بالفعل البدء في دخول مياه الصرف الصحي والتشغيل التجريبي لمرحلة التوسعات، بمعرفة الشركة المنفذة وتحت إشراف الجهاز التنفيذي، وذلك لحين الوصول إلى مرحلة التشغيل الآمن والمستقر والمستمر للمحطة.

وشدد المهندس محمد إبراهيم فودة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين شركة مياه القليوبية والجهاز التنفيذي، لضمان التشغيل الآمن والمستقر للمحطة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.