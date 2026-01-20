محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أطباق بلاستيك بالعبور

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جهود السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع أطباق بلاستيك بالعبور.



تلقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج الأطباق البلاستيكية بمدينة العبور، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية وكافة الجهات المعنية للسيطرة السريعة على النيران ومنع امتدادها.

وتبين أن الحريق اندلع بمصنع مقام على مساحة 500 متر مربع بالقطعة رقم 14 بلوك 2008 بالمنطقة الصناعية في الإمتداد الغربي بمدينة العبور القديمة.

وتم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء نجحت في محاصرة الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما تستمر المتابعة للتأكد من انتهاء أعمال التبريد تماماً وعدم تجدد الاشتعال، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.