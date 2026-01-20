قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية: تشكيل لجنة لفحص واقعة تداول امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

كلف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لجنة من تفتيش المحافظة والشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بفحص واقعة تداول امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، والتي أُثيرت عقب أداء الطلاب للامتحان.


يأتي ذلك في إطار الحرص على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موكدًا على ضرورة الوقوف على كافة ملابسات واقعة تداول أو تسريب امتحان اللغة الانجليزية للشهادة الاعدادية القليوبية، وتحديد ما إذا كان ما حدث يُعد تسريبًا للامتحان قبل موعده أو مجرد تداول للأسئلة بعد بدء اللجان، مع إعلان النتائج كاملة وبمنتهى الشفافية للرأي العام، وذلك خلال ساعات.

تداول امتحان اللغة الإنجليزية

كانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد رصدت تداول صور لإجابات امتحان اللغة الإنجليزية الشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من التوصل إلى اللجنة التي خرج منها الامتحان.

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك على خلفية واقعة تداول إجابات امتحان الشهادة الإعدادية في اللغة الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المديرية أنها تمكنت من التوصل إلى اللجنة التي تم من خلالها تداول امتحان اللغة الإنجليزية، والتي تتبع إدارة قها التعليمية، وذلك عقب الفحص والمتابعة الدقيقة لما تم تداوله، واتخاذ الإجراءات الفورية للتحقق من الواقعة.
وأوضحت مديرية التعليم بالقليوبية أن القرار يأتي في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس العملية التعليمية.

كما شددت المديرية على استمرار المتابعة الدقيقة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي محاولات غش أو تسريب، تنفيذًا لتعليمات القيادات التعليمية، وضمانًا لحقوق الطلاب.

من جانبه، شدد مصطفى عبده، مدير التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات والصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية، وتوفير مناخ هادئ وآمن به يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون أي معوقات.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية امتحانات الشهادة الإعدادية تسريب امتحان الإنجليزي

