القليوبية الأزهرية.. طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاني العلوم والإنجليزية

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية بعدد من معاهد فتيات قها وسنهرة وترسا، وذلك من داخل لجنة فتيات قها، في إطار توجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

التأكيد على انتظام اللجان

وهدفت الجولة إلى الاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، حيث تابع رئيس المنطقة أعمال اللجان والكنترولات، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحاناتهم اليوم في مواد القرآن الكريم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما أدى تلاميذ الشهادة الابتدائية امتحانات مادتي العلوم واللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقون على الشهادة الإعدادية امتحانات مادة أصول الدين «لورقة الثانية – التوحيد والسيرة.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية على أهمية توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، وعدم التهاون في أي من أعمال الامتحانات، مع التأكيد على الدقة في أعمال الامتحانات الشفوية وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

رافق رئيس المنطقة خلال الجولة الشيخ محمود هزاع، رئيس لجنة فتيات قها، حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة اليومية لضمان حسن سير الامتحانات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على مصلحة الطلاب.

