محافظات

رئيس مياه القليوبية يتابع جاهزية محطات الصرف وورش الطوارئ ببنها

جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المواقع الحيوية بمدينة بنها، شملت محطة رفع الصرف الصحي بأتريب، وورش الصيانة المركزية والطوارئ.

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة الموقف التشغيلي لمحطة رفع أتريب، واطلع على معدلات الأداء وكفاءة التشغيل، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية للصيانة، وضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات تشغيلية لضمان استيعاب كميات الصرف ومنع حدوث أي تأثيرات سلبية على المناطق المحيطة.

ورش الصيانة المركزية 

كما شملت الزيارة تفقد ورش الصيانة المركزية والطوارئ، حيث اطمأن على جاهزية المعدات والسيارات وخطط الانتشار السريع لفرق الطوارئ، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة للبلاغات والأعطال المفاجئة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الشبكات واستقرار الخدمة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة خلال الجولة على ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والاهتمام بأعمال الصيانة الوقائية ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء العام لمنظومة الصرف الصحي وتقديم خدمة آمنة ومستدامة لأبناء محافظة القليوبية.

الحجز الإلكتروني لشقق ظلال يبدأ غدا عبر منصة مصر العقارية

رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس في اتصال هاتفي

وزير الاستثمار: مصر منصة إقليمية لصناعة الدينيم والنسيج وجذب الاستثمارات التركية

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

