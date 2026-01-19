رئيس مياه القليوبية يتابع جاهزية محطات الصرف وورش الطوارئ ببنها

قام المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المواقع الحيوية بمدينة بنها، شملت محطة رفع الصرف الصحي بأتريب، وورش الصيانة المركزية والطوارئ.

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة الموقف التشغيلي لمحطة رفع أتريب، واطلع على معدلات الأداء وكفاءة التشغيل، مؤكدًا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية للصيانة، وضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات تشغيلية لضمان استيعاب كميات الصرف ومنع حدوث أي تأثيرات سلبية على المناطق المحيطة.

ورش الصيانة المركزية

كما شملت الزيارة تفقد ورش الصيانة المركزية والطوارئ، حيث اطمأن على جاهزية المعدات والسيارات وخطط الانتشار السريع لفرق الطوارئ، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة للبلاغات والأعطال المفاجئة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الشبكات واستقرار الخدمة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة خلال الجولة على ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والاهتمام بأعمال الصيانة الوقائية ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء العام لمنظومة الصرف الصحي وتقديم خدمة آمنة ومستدامة لأبناء محافظة القليوبية.