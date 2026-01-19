محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يوقعان بروتوكول تعاون لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

وقع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مختلف المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والإستثمار، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزيه لشؤون مكتب المحافظ ، والأستاذ إبراهيم جودة المشرف على المكتب الإعلامي لجامعة بنها.

وأعرب المهندس أيمن عطية عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها وبالتنسيق الكامل والتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة في مختلف الأنشطة والمشروعات، مشيراً إلى أن التعاون والعمل المشترك مع الجامعة يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات التنفيذية والأكاديمية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال المراكز والخبرات الأكاديمية التى تتميز بنها جامعة بنها.

دور الجامعة المجتمعى



من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن توقيع جامعة بنها للبروتوكول يأتي إنطلاقاً من دورها المجتمعي، وفي إطار سعيها الدائم لتسخير كافة مراكزاها وإمكانياتها العلمية والبحثية لدعم المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية بإعتبارها بيت خبرة تضم أفضل المتخصصين بكافة المجالات، مؤكداُ حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة بكافة قطاعاته، لتحقيق التنمية الشاملة لمواطنى القليوبية.



يذكر أن بروتوكول التعاون يتضمن المشروعات الهندسية والبنية التحتية (التخطيط، التصميم، الإشراف، الدراسات الفنية) سوف يتم من خلال تقديم الجامعة إستشارات علمية وفنية للمحافظة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مشاركة خبراء المحافظة في الأنشطة التطبيقية والعملية بالجامعة، مع إعداد تقارير فنية ودراسات جدوى للمشروعات التنموية، كما يضم البروتوكول مجالات التعاون تحسين الخدمات الصحية والبيئية، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والبصمة الكربونية، ودعم برامج الصحة العامة والسلامة المهنية، والتعاون في مشروعات التحول الرقمي والحوكمة الذكية، وتطوير نظم معلومات جغرافية وقواعد بيانات للمحافظة، وتدريب الكوادر على إستخدام التقنيات الحديثة، ودعم حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع الإبتكار الطلابي و ربطه بمشكلات المحافظة، وتنظيم مسابقات ومعارض للإبتكار وريادة الأعمال.

كما يتضمن التعاون أيضا التعليم والتدريب وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة للعاملين بالمحافظة والطلاب، وإتاحة فرص التدريب العملي الميداني لطلاب الجامعة داخل قطاعات المحافظة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل المحلي، ومجال البحث العلمي والدراسات التطبيقية من خلال تنفيذ بحوث ودراسات تخدم خطط التنمية بالمحافظة، وإنشاء قواعد بيانات مشتركة لدعم متخذي القرار، وتمويل مشترك لمشروعات بحثية ذات أولوية محلية.

وفى مجال التنمية المجتمعية وخدمة البيئة يتضمن التعاون تنفيذ قوافل تنموية وطبية وبيئية مشتركة، والتعاون في التنمية المحلية والإجتماعية (تنمية القرى، تمكين الشباب والمرأة، المشروعات الصغيرة) ، والمشاركة في حملات التوعية المجتمعية والصحية والبيئية ، ودعم المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي ، والتعاون في البيئة والإستدامة وإدارة المخلفات والطاقة، بالإضافة إلي تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية مشتركة من أجل الحفاظ على التراث الثقافي بالمحافظة، ودعم الأنشطة الطلابية ذات البعد المجتمعي.