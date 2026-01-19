قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
نتنياهو: لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في إيران
دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء
انعقاد الجلسة العلمية الثانية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يوقعان بروتوكول تعاون لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

وقع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مختلف المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والإستثمار، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزيه لشؤون مكتب المحافظ ، والأستاذ إبراهيم جودة المشرف على المكتب الإعلامي لجامعة بنها.

وأعرب المهندس أيمن عطية عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها وبالتنسيق الكامل والتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة في مختلف الأنشطة والمشروعات،  مشيراً إلى أن التعاون والعمل المشترك مع الجامعة يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات التنفيذية والأكاديمية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال المراكز والخبرات الأكاديمية التى تتميز بنها جامعة بنها.

دور الجامعة المجتمعى  


من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن توقيع جامعة بنها للبروتوكول يأتي إنطلاقاً من دورها المجتمعي، وفي إطار سعيها الدائم لتسخير كافة مراكزاها وإمكانياتها العلمية والبحثية لدعم المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية بإعتبارها بيت خبرة تضم أفضل المتخصصين بكافة المجالات، مؤكداُ حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة بكافة قطاعاته، لتحقيق التنمية الشاملة لمواطنى القليوبية.


يذكر أن بروتوكول التعاون يتضمن المشروعات الهندسية والبنية التحتية (التخطيط، التصميم، الإشراف، الدراسات الفنية) سوف يتم من خلال تقديم الجامعة إستشارات علمية وفنية للمحافظة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مشاركة خبراء المحافظة في الأنشطة التطبيقية والعملية بالجامعة، مع إعداد تقارير فنية ودراسات جدوى للمشروعات التنموية، كما يضم البروتوكول مجالات التعاون تحسين الخدمات الصحية والبيئية، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والبصمة الكربونية، ودعم برامج الصحة العامة والسلامة المهنية، والتعاون في مشروعات التحول الرقمي والحوكمة الذكية، وتطوير نظم معلومات جغرافية وقواعد بيانات للمحافظة، وتدريب الكوادر على إستخدام التقنيات الحديثة، ودعم حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع الإبتكار الطلابي و ربطه بمشكلات المحافظة، وتنظيم مسابقات ومعارض للإبتكار وريادة الأعمال.

كما يتضمن التعاون أيضا التعليم والتدريب وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة للعاملين بالمحافظة والطلاب، وإتاحة فرص التدريب العملي الميداني لطلاب الجامعة داخل قطاعات المحافظة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل المحلي، ومجال البحث العلمي والدراسات التطبيقية من خلال تنفيذ بحوث ودراسات تخدم خطط التنمية بالمحافظة، وإنشاء قواعد بيانات مشتركة لدعم متخذي القرار، وتمويل مشترك لمشروعات بحثية ذات أولوية محلية.

وفى مجال التنمية المجتمعية وخدمة البيئة يتضمن التعاون تنفيذ قوافل تنموية وطبية وبيئية مشتركة، والتعاون في التنمية المحلية والإجتماعية (تنمية القرى، تمكين الشباب والمرأة، المشروعات الصغيرة) ، والمشاركة في حملات التوعية المجتمعية والصحية والبيئية ، ودعم المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي ، والتعاون في البيئة والإستدامة وإدارة المخلفات والطاقة، بالإضافة إلي تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية مشتركة من أجل الحفاظ على التراث الثقافي بالمحافظة، ودعم الأنشطة الطلابية ذات البعد المجتمعي.

جامعة بنها القليوبية بروتوكول تعاون التنمية المستدامة خدمة المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

ترشيحاتنا

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

السيارات الكهربائية

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

ضبط دواجن غير صالحه

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

بالصور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد