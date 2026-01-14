بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وشركة إيلاف فى مجالات التدريب والترجمة

شهدت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث ، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها وشركة إيلاف للترجمة، في إطار دعم وتطوير مهارات طلاب الجامعة فى مجال الترجمة وفنون إدارتها.



ووقّع البروتوكول عن جامعة بنها الدكتور أمجد حجازى عميد كلية الإدآب، وعن شركة إيلاف للترجمة، الأستاذ عمار أحمد السيد محفوظ الجوهرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى إلى إن التعاون بين مؤسسة أكاديمية عريقة مثل جامعتنا وشركة رائدة في مجال الترجمة مثل 'إيلاف' ليس مجرد اتفاقية، بل هو التزام حقيقي تجاه أبنائنا الطلاب، بأن التعليم الجامعي يجب أن يتجاوز حدود القاعات الدراسية ليلامس الواقع، وأن يزود خريجيه ليس فقط بالمعرفة النظرية، بل بالمهارات والخبرات العملية التي تمكنهم من المنافسة والتميز.

مهارات سوق العمل

وأضافت نائب رئيس الجامعة إلى أنه من خلال هذا التعاون المشترك، سنفتح أمام طلابنا أبواباً واسعة للتعرف عن قرب على آليات العمل في شركات الترجمة الاحترافية، وسيكتسبون المهارات التخصصية التي يحتاجها السوق، سواء في الترجمة التحريرية أو الشفوية، والترجمة الفورية، والتقنيات الحديثة في هذا المجال، سيتعلمون كيف يواجهون التحديات اللغوية والثقافية، وكيف يساهمون بفاعلية في نقل المعرفة والتواصل بين الثقافات.

ومن جانبه أكد عمار الجوهرى على أنه ستقدم الشركة عدداً من البرامج والخدمات التدريبية المتنوعة لتنمية مهارات طلبة الجامعة في مجال الترجمة وفنون إدارتها ، بغرض تسريع ورفع كفاءتهم المهنية وتأهيلهم للمنافسة بقوة في سوق الترجمة، على أن تقوم شركة إيلاف بالإشراف على الدورات والبرامج التدريبية ومتابعتها وتوفير المدربين المحترفين، إلى جانب توفير منهج للتدريب الاختياري للطلاب المتميزين بمقري الشركة بالقاهرة ودبي خلال إجازة نصف العام والإجازة الصيفية، وتلتزم الشركة بإصدار شهادات للطلاب تفيد اجتيازهم الدورات.



وأوضح الدكتور الدكتور امجد حجازى على أن الشركة ستوفر فرص تدريب مجانية لعدد محدود من الطلاب المتميزين خلال فترة الإجازة الصيفية في شكل دوام كامل INTERNSHIP بمقرات الشركة المختلفة لمدد متفاوتة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر، في إطار "مبادرة تَمَيَّز" التي تقدمها الشركة للطلاب تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى توفير فرص التعيين لخريجي كليات الجامعة المتميزين بعد اجتيازهم الاختبارات العلمية والفنية واختبارات السمات الشخصية ، وتقديم تسهيلات للمبادرات المتعددة التي تطرحها شركة إيلاف للترجمة لتطوير العمل في مجال الترجمة والتدريب عليها.