قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمام الأكبر: غاية ما أطمح إليه نصرة الضعيف والمظلوم أينما كان وأيا كان دينه أو اعتقاده
صراع مشتعل على صدارة هدافي كأس أمم أفريقيا قبل الجولات الحاسمة
الرئاسة الفلسطينية تثمن دور مصر والدول الوسيطة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
الفصائل والقوى الفلسطينية من القاهرة تدعو مجلس السلام للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باستيلاء أخرى على قطعة أرض ملك أسرتها
الخارجية الأمريكية توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
القوى الفلسطينية بالقاهرة: نؤكد التزام الفصائل الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نأمل الإعلان قريبا عن أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
وزير الخارجية: مصر لن تقبل تحت أي ظرف بانهيار السودان
قبل صدام السنغال.. تركيز عالٍ داخل معسكر الفراعنة وتحفظ تكتيكي منتظر
شيخ الأزهر: نحيي الشعب الأرجنتيني على مواقفه تجاه غزة ونتمنى من الدول تحمل مسئوليتها
شيخ الأزهر: مصر تواجه تحديات عالمية بحكمة وفرصة حوار وطني للتغلب على الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وشركة إيلاف فى مجالات التدريب والترجمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

شهدت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث ، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها وشركة إيلاف للترجمة، في إطار دعم وتطوير مهارات طلاب الجامعة فى مجال الترجمة وفنون إدارتها.


ووقّع البروتوكول عن جامعة بنها الدكتور أمجد حجازى عميد كلية الإدآب، وعن شركة إيلاف للترجمة، الأستاذ عمار أحمد السيد محفوظ الجوهرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى إلى إن التعاون بين مؤسسة أكاديمية عريقة مثل جامعتنا وشركة رائدة في مجال الترجمة مثل 'إيلاف' ليس مجرد اتفاقية، بل هو التزام حقيقي تجاه أبنائنا الطلاب، بأن التعليم الجامعي يجب أن يتجاوز حدود القاعات الدراسية ليلامس الواقع، وأن يزود خريجيه ليس فقط بالمعرفة النظرية، بل بالمهارات والخبرات العملية التي تمكنهم من المنافسة والتميز.

مهارات سوق العمل

وأضافت نائب رئيس الجامعة إلى أنه من خلال هذا التعاون المشترك، سنفتح أمام طلابنا أبواباً واسعة للتعرف عن قرب على آليات العمل في شركات الترجمة الاحترافية، وسيكتسبون المهارات التخصصية التي يحتاجها السوق، سواء في الترجمة التحريرية أو الشفوية، والترجمة الفورية، والتقنيات الحديثة في هذا المجال، سيتعلمون كيف يواجهون التحديات اللغوية والثقافية، وكيف يساهمون بفاعلية في نقل المعرفة والتواصل بين الثقافات.
ومن جانبه أكد عمار الجوهرى على أنه ستقدم الشركة عدداً من البرامج والخدمات التدريبية المتنوعة لتنمية مهارات طلبة الجامعة في مجال الترجمة وفنون إدارتها ، بغرض تسريع ورفع كفاءتهم المهنية وتأهيلهم للمنافسة بقوة في سوق الترجمة، على أن تقوم شركة إيلاف بالإشراف على الدورات والبرامج التدريبية ومتابعتها وتوفير المدربين المحترفين، إلى جانب توفير منهج للتدريب الاختياري للطلاب المتميزين بمقري الشركة بالقاهرة ودبي خلال إجازة نصف العام والإجازة الصيفية، وتلتزم الشركة بإصدار شهادات للطلاب تفيد اجتيازهم الدورات.


وأوضح الدكتور الدكتور امجد حجازى على أن الشركة ستوفر فرص تدريب مجانية لعدد محدود من الطلاب المتميزين خلال فترة الإجازة الصيفية في شكل دوام كامل INTERNSHIP بمقرات الشركة المختلفة لمدد متفاوتة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر، في إطار "مبادرة تَمَيَّز" التي تقدمها الشركة للطلاب تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى توفير فرص التعيين لخريجي كليات الجامعة المتميزين بعد اجتيازهم الاختبارات العلمية والفنية واختبارات السمات الشخصية ، وتقديم تسهيلات للمبادرات المتعددة التي تطرحها شركة إيلاف للترجمة لتطوير العمل في مجال الترجمة والتدريب عليها.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

الأسير الفلسطيني: تجديد حالة الطوارئ في سجون الاحتلال استمرارا للإبادة الممنهجة بحق الأسرى

جزيرة جرينلاند

الدفاع الدنماركية : عززنا وجودنا العسكري في جرينلاند بدءا من اليوم

علي لاريجاني

مستشار خامنئي: على ترامب أن يذكر تدمير إيران لقاعدة العديد الأمريكية

بالصور

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد