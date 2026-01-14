قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة لمتابعة تطوير الإنتاج الزراعي والسمكي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، جولة تفقدية موسعة داخل الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر ، رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوى عميد الكلية ، والوكلاء ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

الصوب الزراعية 


وخلال الجولة قام الدكتور طه عاشور بتفقد الصوب الزراعية والتي تنتج خضروات مختلفة ، كما تفقد المزارع السمكية المكثفة والمفتوحة ، مؤكدا علي ضرورة رفع كفاءتها لزيادة الإنتاج في إطار حرص الجامعة علي تقديم كافة أنواع الدعم للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها.


كما تفقد نائب رئيس الجامعة صوبة الهيدروبونيك الموجودة بالكلية والتي تعمل علي تدريب الطلاب وتعليمهم تقنيات الزراعة الحديثة ، ليكونوا أكثر مواكبة لمتطلبات سوق العمل.
وأكد الدكتور طه عاشور علي أهمية التوسع فى الإنتاج واستغلال المساحات الموجودة بالكلية على أكمل وجه وذلك في إطار سعي الجامعة لخدمة المجتمع والمساهمة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية عن مثيلاتها في الأسواق.

جامعة بنها كلية الزراعة جولة تفقدية الوحدات الإنتاجية نائب رئيس الجامعة

بالصور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

