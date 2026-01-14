نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة لمتابعة تطوير الإنتاج الزراعي والسمكي

أجرى الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، جولة تفقدية موسعة داخل الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر ، رافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوى عميد الكلية ، والوكلاء ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

الصوب الزراعية



وخلال الجولة قام الدكتور طه عاشور بتفقد الصوب الزراعية والتي تنتج خضروات مختلفة ، كما تفقد المزارع السمكية المكثفة والمفتوحة ، مؤكدا علي ضرورة رفع كفاءتها لزيادة الإنتاج في إطار حرص الجامعة علي تقديم كافة أنواع الدعم للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها.



كما تفقد نائب رئيس الجامعة صوبة الهيدروبونيك الموجودة بالكلية والتي تعمل علي تدريب الطلاب وتعليمهم تقنيات الزراعة الحديثة ، ليكونوا أكثر مواكبة لمتطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور طه عاشور علي أهمية التوسع فى الإنتاج واستغلال المساحات الموجودة بالكلية على أكمل وجه وذلك في إطار سعي الجامعة لخدمة المجتمع والمساهمة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية عن مثيلاتها في الأسواق.