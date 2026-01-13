رئيس جامعة بنها يؤكد أهمية تحويل البحوث العلمية لمنتج يخدم المجتمع

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، الدكتور مجدى حسن نقيب عام الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والنقابة العامة للأطباء البيطريين فى المجال الاكاديمى والتدريب من خلال توفير فرص لتدريب خريجى الطب البيطرى 2024 ، وما بعدها بجامعة بنها للحصول على مزاولة المهنة من المجلس الصحى المصرى، وذلك حتى تتعمق التجربة لأنها جديدة على الخريجين.

جامعة بنها بيت الخبرة



وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها بيت خبرة وحريصة على التعاون مع المؤسسات المختلفة مشيرا الى أن الجامعة جاهزة لتقديم خدمات التدريب للأطباء البيطريين ، بما لدى الجامعة من امكانيات وكوادر بشرية متخصصة ، مضيفا أن كلية الطب البيطرى بمشتهر على أتم الاستعداد لاستقبال الاطباء البيطريين العرب وتوفير أماكن التدريب والإقامة لهم.

واشار “ الجيزاوى ” إلى أهمية الاستثمار فى المعرفة والبحث العلمى فى مجال الطب البيطرى وتحويل المشاريع الى براءات اختراع ومنتج حقيقي يخدم المجتمع ويدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد النقيب العام للأطباء البيطريين على دور الدولة فى الارتقاء بالتعليم بأعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، وما تقدمه جامعة بنها من مجهودات كبيرة فى الارتقاء بهذه المنظومة، وسواء الجامعة أو النقابة فكلنا نعمل لهدف واحد وهو خدمة المجتمع.



وأضاف الدكتور مجدى حسن أن اللقاء تناول أيضا بحث دعم الأبحاث العلمية فى المجال البيطرى مع الجامعة، والتعاون مع الجامعة على أن تكون الاستشارى للطبيب البيطرى فى أى مشروع منذ ان يكون فكرة إلى الخروج بالمنتج، ومن تقديم دراسة الجدوى حتى التشغيل، ضمن البروتوكول المزمع تدشينه قريباً بين النقابة والجامعة.