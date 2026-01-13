قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يؤكد أهمية تحويل البحوث العلمية لمنتج يخدم المجتمع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، الدكتور مجدى حسن نقيب عام الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة والنقابة العامة للأطباء البيطريين فى المجال الاكاديمى والتدريب من خلال توفير فرص لتدريب خريجى الطب البيطرى 2024 ، وما بعدها بجامعة بنها للحصول  على مزاولة المهنة من المجلس الصحى المصرى، وذلك حتى تتعمق التجربة لأنها جديدة على الخريجين.

جامعة بنها بيت الخبرة


وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها بيت خبرة وحريصة على التعاون مع المؤسسات المختلفة مشيرا الى  أن الجامعة جاهزة لتقديم خدمات التدريب للأطباء البيطريين ، بما لدى الجامعة من امكانيات وكوادر بشرية متخصصة ، مضيفا أن كلية الطب البيطرى بمشتهر على أتم الاستعداد لاستقبال الاطباء البيطريين العرب وتوفير أماكن التدريب والإقامة لهم.
واشار “ الجيزاوى ” إلى أهمية الاستثمار فى المعرفة والبحث العلمى فى مجال الطب البيطرى وتحويل المشاريع الى براءات اختراع ومنتج حقيقي يخدم المجتمع ويدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه أكد النقيب العام للأطباء البيطريين على دور الدولة فى الارتقاء بالتعليم بأعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، وما تقدمه جامعة بنها من مجهودات كبيرة فى الارتقاء بهذه المنظومة، وسواء الجامعة أو النقابة فكلنا نعمل لهدف واحد وهو خدمة المجتمع.


وأضاف الدكتور مجدى حسن أن اللقاء تناول أيضا بحث دعم الأبحاث العلمية فى المجال البيطرى مع الجامعة، والتعاون مع الجامعة على أن تكون الاستشارى للطبيب البيطرى فى أى مشروع منذ ان يكون فكرة إلى الخروج بالمنتج، ومن تقديم دراسة الجدوى حتى التشغيل، ضمن البروتوكول المزمع تدشينه قريباً بين النقابة والجامعة.

جامعة بنها الأطباء البيطريين العرب رئيس جامعة بنها بروتوكول تعاون بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

مطار فيينا يستأنف عمله بعد توقف بسبب هطول الجليد بكثافة

مطار فيينا يستأنف عمله بعد توقفه بسبب هطول جليد بكثافة

عراقجي

عراقجي للمستشار الألماني: اخجلوا من أنفسكم وكفّوا عن التدخل في منطقتنا

عراقجي وويتكوف

"تواصل سري" بين طهران وواشنطن عبر عراقجي وويتكوف

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد