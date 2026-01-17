قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صنع في أوروبا.. اقتراح لقانون جديد لمعالجة التدهور الصناعي بالقارة العجوز
القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا
وفاة طاهر القويري مالك شركة الشمعدان
لا نفترق.. رسالة جديدة من رئيس الصومال
الزمالك يعلن تمديد عقد السيد أسامة لاعب فريق الشباب لمدة 5 مواسم
جامعة دمياط تشارك في فعاليات المؤتمر الأول للآثار والتراث المصري
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري مالك شركة الشمعدان
أستاذ موارد مائية: مصر والسودان يطالبان منذ 15 عامًا باتفاق قانوني يحمي حقوق دول المصب
موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية
إسبانيا تقدم 79 برنامجا لتحديث القوات العسكرية في الناتو.. تفاصيل
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر

محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية
محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية
أ ش أ

أجرى محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، جولة تفقدية موسعة بمستشفى طوخ المركزي لمتابعة بدء التشغيل التجريبي للمستشفى، تمهيدًا للافتتاح الرسمي المرتقب، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أقسام العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها التي بدأت بالفعل في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة، حيث حرص على الاستماع للمرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر المستلزمات الطبية.

وأكد أن المستشفى يقدم خدماته العلاجية بالكامل بالمجان، ويضم أطقمًا طبية مؤهلة تغطي كافة التخصصات لضمان سرعة التدخل وجودة الرعاية الصحية.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المستشفى- في إطار خطة التشغيل المرحلي- سيعمل بكامل طاقته تدريجيًا، حيث تم اليوم تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي، على أن يتم تفعيل باقي الأقسام تباعًا خلال شهر واحد للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.

وخلال تفقده لوحدة الغسيل الكلوي، شدد المحافظ على أهمية حسن معاملة المرضى وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، كما تفقد معمل التحاليل الطبية واطلع على أحدث الأجهزة المستخدمة بما يضمن دقة التشخيص وسرعة صدور النتائج.

كما شملت الجولة تفقد قسم العمليات والمناظير، الذي جُهز بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، إلى جانب أجهزة قسطرة القلب متعددة الأغراض، حيث وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية مع الشركات المسؤولة عن الصيانة لضمان كفاءة الأجهزة واستدامة عملها. 

وشدد كذلك على البدء في إجراءات الحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي "الآيزو"، مؤكدًا أن البنية التحتية للمستشفى مؤهلة تمامًا لتحقيق تلك المعايير، خاصة في ظل التعاون مع نخبة من الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها والهيئات الطبية المختلفة، لتقديم خدمات متقدمة في التخصصات الدقيقة والنادرة مثل جراحات القلب، والأورام، وجراحة العظام.

يذكر أن مستشفى طوخ المركزي أُقيم على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 98 سريرًا، تشمل 59 سريرًا داخليًا، و23 سرير عناية مركزة، و16 حضّانة للأطفال المبتسرين، إلى جانب وحدة غسيل كلوي تضم 20 سريرًا، و6 غرف عمليات مجهزة، ووحدة أشعة متطورة تحتوي على أحدث جهاز أشعة مقطعية (128 مقطع) وجهاز رنين مغناطيسي، ليشكل المستشفى إضافة نوعية كبرى ودعامة أساسية للمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية.

مستشفى طوخ المركزي التشغيل التجريبي محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة مكبرة بالقطاع الشمالي .. صور

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 17-1-2026

البنك المركزي

غدا..البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه نيابة عن المالية.. تفاصيل

بالصور

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد