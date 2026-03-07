ضبط حرامي الدراجات النارية في النزهة وسارق بطاريات السيارات بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من قضايا السرقات، في إطار مواصلة جهودها للتصدي لقضايا السرقات المختلفة.

حرامي الدراجات النارية في النزهة

ضبطت أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه في الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله سيئ النية، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وتمكن رجال الأمن، بإرشاده، من ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

سارق بطاريات السيارات في مصر الجديدة

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامه بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب "المفك"، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

حرامية السيارات في الوايلي

أيضًا تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الوايلي لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة السيارات المستولى عليها.