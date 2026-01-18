بالأسماء .. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق شبرا بنها الحر

أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين ربع نقل، محملتين بالخضار على طريق شبرا بنها الحر، بعد الكارتة بنحو 5 كيلومترات، في اتجاه مدينة بنها في القليوبية.

تصادم سيارتين على طريق شبرا بنها الحر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق شبرا بنها الحر.

وجرى الدفع بسيارات هيئة الإسعاف فرع القليوبية، إلى موقع التصادم، وتبين إصابة 8 أشخاص، جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى مستشفى بنها للتأمين الصحي؛ لتلقي العلاج اللازم.

ولم يسفر الحادث عن أي وفيات، وجارٍ متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفى.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع رفع آثار الحادث؛ لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

أسماء المصابين في تصادم سيارتين على طريق شبرا بنها الحر

1- وردة السيد عبد الوهاب 55 عامًا- نزيف بالمخ، وكسر في قاع الجمجمة وبالأنف.

2- مروة محمد جمال 35 عامًا- باشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات.

3- أم سيد محمود السيد 55 عامًا - اشتباه كسر بالساعد الأيمن وما بعد الارتجاج.

4- منى أحمد علي 40 عامًا - سحجات وكدمات.

5- أمارة أحمد علي 31 عامًا - بسحجات وكدمات.

6- أرزاق حسن حسن سعيد 55 عامًا - سحجات وكدمات.

7- نجوى حسن حسن سعيد 45 عامًا - جرح قطعي بالجبهة، وكسر واشتباه ما بعد الارتجاج.

8- سيد علي محمد حسان 33 عامًا - اشتباه كسر بالساعد الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم.