فصل 3 طلاب لمدة عام بسبب التعدى على معلمة وتهديدها بمدرسة مسطرد الزراعية

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فصل 3 طلاب لمدة عام دراسي كامل، اتهامهم بتهديد معلمة والصراخ في وجهها وتهديدها باستخدام عصا خشبية، داخل لجنة امتحانات بمدرسة مسطرد الثانوية الزراعية – نظام 3-5 سنوات، بلجنة فرعية رقم 16، يوم 15 يناير 2026، أثناء الفترة الأولى لمادة الرياضيات.

تفاصيل الواقعة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المعلمة المتخصصة في الزراعة – قسم الألبان، كانت تقوم بمراجعة أوراق الإجابة قبل تسليمها للكنترول حين وقعت الواقعة، مؤكدًا أن المديرية التعليمية شكلت لجنة للتحقيق وفحص الحادث بالكامل.



وأضاف، أن لجنة الحماية المدرسية اتخذت قرار الفصل تنفيذًا لتعليمات الوزارة بعدم التهاون مع أي مخالفات داخل لجان الامتحانات، مشددا على متابعة سير الامتحانات لضمان سلامة المعلمين والطلاب، مؤكدًا أن أي تجاوزات مماثلة ستتعامل معها المديرية بحزم وفق اللوائح القانونية.