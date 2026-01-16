رئيس شركة مياه القليوبية : حريصون على تعظيم موارد الشركة

أكد المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن تعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركة يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الموارد الذاتية، ودعم الاستدامة المالية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنمية الموارد الاستثمارية

وتفقد المهندس محمد إبراهيم فودة، المبنى رقم (1) والمبنى رقم (2) بمدينة القناطر الخيرية، والمنفذين بالكامل بمعرفة الشركة، وذلك في إطار خطة تعظيم الاستفادة من أصول الشركة وتنمية مواردها الاستثمارية.



وخلال الجولة، اطمأن رئيس الشركة على جاهزية المبنيين للاستغلال، واستعرض المقترحات الخاصة بتشغيلهما بما يحقق أقصى عائد ممكن، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من إجراءات الاستغلال والدخول الفعلي في التشغيل لتحقيق النفع والاستفادة للشركة.

ووجّه رئيس الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الاستغلال الفوري للمبنيين، والالتزام بالرؤى الاستثمارية الموضوعة، مع تذليل أية معوقات إدارية قد تعوق تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول.