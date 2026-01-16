قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس شركة مياه القليوبية : حريصون على تعظيم موارد الشركة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أكد المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن تعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركة يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الموارد الذاتية، ودعم الاستدامة المالية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنمية الموارد الاستثمارية 

وتفقد المهندس محمد إبراهيم فودة،  المبنى رقم (1) والمبنى رقم (2) بمدينة القناطر الخيرية، والمنفذين بالكامل بمعرفة الشركة، وذلك في إطار خطة تعظيم الاستفادة من أصول الشركة وتنمية مواردها الاستثمارية.


وخلال الجولة، اطمأن رئيس الشركة على جاهزية المبنيين للاستغلال، واستعرض المقترحات الخاصة بتشغيلهما بما يحقق أقصى عائد ممكن، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء من إجراءات الاستغلال والدخول الفعلي في التشغيل لتحقيق النفع والاستفادة للشركة.
ووجّه رئيس الشركة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الاستغلال الفوري للمبنيين، والالتزام بالرؤى الاستثمارية الموضوعة، مع تذليل أية معوقات إدارية قد تعوق تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه القليوبية رئيس شركة مياه القليوبية مياه القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الجنة والنار

8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج

الضريبة العقارية

يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية

حالة الطقس

تحذير للسائقين: الرؤية تقترب من الصفر.. الضباب يسيطر على الطرق السريعة والزراعية

ترشيحاتنا

"عن شهر رجب رسالة السلام" ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد ندوته الأسبوعية السبت المقبل

رجب رسالة سلام.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد ندوته السبت

من دروس الإسراء والمعراج "جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

من دروس الإسراء والمعراج جبر الخواطر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الأوقاف تفتتح ٤٨ مسجدًا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 48 مسجدًا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد