تموين القليوبية: ضبط بدال تمويني لتجميع 219 زجاجة زيت وتحرير 30 مخالفة تموينية

واصلت مديرية تموين القليوبية، حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في ضوء التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

حملات تموينية

وأسفرت الحملات، عن ضبط بدال تمويني قام بتجميع عدد 219 زجاجة زيت خليط سعة 700 مل بغرض الإتجار غير المشروع والاستفادة من فارق السعر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



كما شنت إدارة تموين الخانكة، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، والغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما نفذت إدارة تموين مركز ومدينة بنها، حملة على الأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز وبدالي التموين، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر غلق لمستودع بوتاجاز خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، إلى جانب محضر ضد بدال تمويني لتجميع 219 زجاجة زيت، وتقرير مخالفة لبدال تمويني للغلق دون إذن، وتقرير آخر لعدم وجود قائمة تشغيل.

كما قامت إدارة تموين قها، بالمرور على بدالي التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير تقريرين مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، فيما شنت إدارة تموين كفر شكر، حملة مشتركة مع مجلس المدينة والطب البيطري، أسفرت عن تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة متنوعة شملت محال ملابس وسوبر ماركت ومحال دواجن وجزارة وحلويات وخردوات وقطع غيار سيارات.

وأكدت مديرية تموين القليوبية، استمرار الحملات اليومية على مستوى المحافظة لضبط المخالفين، والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس منظومة الدعم أو استقرار الأسواق.