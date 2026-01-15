قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين القليوبية: ضبط بدال تمويني لتجميع 219 زجاجة زيت وتحرير 30 مخالفة تموينية

ضبط زيت
ضبط زيت
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية تموين القليوبية، حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في ضوء التعليمات الصادرة من  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

حملات تموينية

وأسفرت الحملات، عن ضبط بدال تمويني قام بتجميع عدد 219 زجاجة زيت خليط سعة 700 مل بغرض الإتجار غير المشروع والاستفادة من فارق السعر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


 كما شنت إدارة تموين الخانكة، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، والغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
كما نفذت إدارة تموين مركز ومدينة بنها، حملة على الأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز وبدالي التموين، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر غلق لمستودع بوتاجاز خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، إلى جانب محضر ضد بدال تمويني لتجميع 219 زجاجة زيت، وتقرير مخالفة لبدال تمويني للغلق دون إذن، وتقرير آخر لعدم وجود قائمة تشغيل.
 كما قامت إدارة تموين قها، بالمرور على بدالي التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير تقريرين مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، فيما شنت إدارة تموين كفر شكر، حملة مشتركة مع مجلس المدينة والطب البيطري، أسفرت عن تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة متنوعة شملت محال ملابس وسوبر ماركت ومحال دواجن وجزارة وحلويات وخردوات وقطع غيار سيارات.
وأكدت مديرية تموين القليوبية، استمرار الحملات اليومية على مستوى المحافظة لضبط المخالفين، والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددة على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس منظومة الدعم أو استقرار الأسواق.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية تموين القليوبية تموين القليوبية ضبط الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

صدى البلد

رئيس جامعة قناة السويس: مبادرة "الألف يوم الذهبية" أحد أهم المحاور الوطنية لبناء الإنسان

افتتاح بنك مصر بالعلمين

لفتتاح فرع بنك مصر العلمين بالمدينة التراثية

محافظ الغربية

محافظ الغربية: المواطن يستحق خدمة تليق به وهدفنا الأساسي تحسين جودة حياته

بالصور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد