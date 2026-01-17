تعليم القليوبية تكشف تفاصيل إهانة طالب لمعلمته داخل مدرسة بشبرا الخيمة

قال مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه تم رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الطلاب في أثناء الصراخ بوجه معلمته وإهانتها داخل إحدى لجان الامتحانات بمدينة شبرا الخيمة، مؤكدًا أنه جارى التحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وأوضح وكيل الوزارة أن الطالب غير منتظم (نظام خدمات) بمدرسة مسطرد الزراعية، وحدثت الواقعة عقب انتهاء الامتحان وفي أثناء جمع المعلمة أوراق الإجابة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق مع الطالب، وقد تصل العقوبة إلى إلغاء جميع امتحاناته، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بعدم التهاون مع أي مخالفات داخل اللجان.



وتعود تفاصيل الواقعة حينما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلال أحد التلاميذ ممسكا بعصا لمعلمته، وصراخه في وجها وإهانتها، وذلك عن طريق محاولة إدخال أحد زملائه لداخل الفصل رغما عن معلمته، كما أقدم الطالب على السماح لأحد زملائه بتصوير الواقعة ونشرها.