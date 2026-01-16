كلهم أطفال.. ننشر أسماء ضحايا حادث تسرب غاز ووفاة 5 أشقاء في القليوبية

شهدت قرية ميت عاصم، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويًا، اليوم الجمعة، أودى بحياة 5 أشقاء؛ نتيجة تسرب للغاز داخل مسكنهم، فاختنقوا وتوفوا في الحال.

وينشر موقع “صدى البلد” أسماء الضحايا، وهم:

1- إبراهيم.ع (15 سنة).

2- خديجة (14 سنة).

3- رقية (13 سنة).

4- مريم (12 سنة).

5- جنة (8 سنوات).



تسرب للغاز داخل شقة في القليوبية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من قسم شرطة النجدة بالحادث.

وجرى الدفع بقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، وفاة الأشقاء الخمسة؛ نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل المنزل.

ونقلت جثث الأطفال الضحايا إلى المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة؛ للبدء في إجراءات الصفة التشريحية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها؛ لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.