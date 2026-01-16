وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية

شهدت قرية ميت عاصم، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا أودى بحياة 5 أشقاء نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى اختناقهم ومصرعهم في الحال.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة للمعاينة.



وتبين من المعاينة الأولية وفاة الأشقاء الخمسة نتيجة استنشاق الغاز المنبعث داخل المنزل، وعلى الفور تم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة للبدء في إجراءات الصفة التشريحية واستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وظروفه.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.