حريق في عقار سكنى بالقليوبية

اندلع حريق ، داخل عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق بمنطقة طلعة المرج في اتجاه السلام – الخانكة بمحافظة القليوبية وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المباني وتولت النيابة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا بنشوب حريق داخل عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق بمنطقة طلعة المرج في اتجاه السلام – الخانكة بـمحافظة القليوبية.



ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من فرض كردون أمني بمحيط العقار للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق العليا أو العقارات المجاورة.



وتبين أن الحريق نشب في الطابق الأرضي من العقار، وجارٍ التعامل معه من قبل قوات الإطفاء، مع استمرار أعمال التبريد والفحص للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.



وأكدت الحماية المدنية بالقليوبية ذاتها أنه لا توجد إصابات أو وفيات حتى الآن، كما لم يتم تسجيل أي حالات اختناق بين السكان، في الوقت الذي جرى فيه إخلاء محيط الحريق كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين.



وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف، فيما يجري حصر الخسائر المادية، وبدء الفحص لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء من أعمال السيطرة والتأمين.