محافظ القليوبية : طفرة كبيرة فى القطاع الصحى لخدمة المواطنين

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن القطاع الصحي قد شهد طفرة كبيرة في المنشآت والمستشفيات ؛ حيث تم تطوير مستشفيات قليوب والقناطر الخيرية المركزي، والخانكة ، وقها ، وكفر شكر ، باجمالي عدد 591 سريرا.

المشروعات الصحية

وأشار المحافظ إلى جانب ذلك مستشفيات تم الانتهاء منها وجارى دخولها الخدمة، وهي : مستشفى طوخ المركزي والتي تعد إضافة نوعية بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والتي بلغت نسبة تنفيذها ١٠٠% ، وجاري إتخاذ إجراءات التشغيل، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ( ٣٠٨ ) مليون جنية بالإضافة الى مستشفى شبين القناطر والتي تعد أضخم المشروعات الصحية التي تم تنفيذها ضمن مبادرة الرئاسية حياة كريمة بأعلى المواصفات والجودة العالمية وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 90%.



وقدم القطاع الصحي هذا العام عدد من الخدمات بإجمالى حوالي ٣ ملايين خدمة صحية شملت الطوارىء والعيادات الخارجية والرعايات المركزة والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي، إلى جانب حوالي 80 ألف خدمة من خلال 38 عيادة مسائية بالإضافة الى حوالى 850 تشخيص بعد في عدد 5 مستشفيات ، كما تم تنفيذ (75) قافلة طبية إستهدفت المناطق النائية.