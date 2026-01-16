قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

القليوبية .. 3 سيارات إسعاف لنقل جثـ.ــامين 5 أشقاء لقوا مصرعهم بسبب تسريب غاز ببنها

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع القليوبية، بـ3 سيارات إسعاف لنقل جثامين 5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر انفجار سخان الغاز، وحدث تسريب غاز ما تسبب في مصرعهم علي الفور، لنقل الجثامين إلي المشرحة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.


وقال أحد جيران ضحايا حادث تسرب الغاز بقرية ميت عاصم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية إن إحدى الأشقاء كانت تستحم في الوقت الذي كان فيه بقية إخوتها نائمين على أسرّتهم، حين انفجر سخان الغاز، ما تسبب في وفاة الطفلة على الفور وتسرب الغاز داخل المنزل، ما أدى لاحقًا إلى وفاة باقي الأشقاء الأربعة نتيجة الاختناق.

اكتشاف الواقعة 

وأشار إلى أن الخمسة أشقاء يعيشون بمفردهم، حيث يعمل والداهما خارج البلاد، وأن عمتهم هي من اكتشفت الواقعة وأبلغت الجهات المختصة، موضحًا أن العمة أصيبت أيضًا نتيجة استنشاق الغاز وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وشهدت قرية ميت عاصم، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا أودى بحياة 5 أشقاء نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم، ما أدى إلى اختناقهم ومصرعهم في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة للمعاينة.

وتبين من المعاينة الأولية وفاة الأشقاء الخمسة نتيجة استنشاق الغاز المنبعث داخل المنزل، وعلى الفور تم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة للبدء في إجراءات الصفة التشريحية واستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وظروفه.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

