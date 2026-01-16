حبس 4 متهمين سرقوا أجزاء من سور حديدي لأحد الكبارى في القليوبية

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام؛ لاتهامهم بسرقة أجزاء من السور الحديدي الخاص بأحد الكباري في محافظة القليوبية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات منشور، مدعوم بصور، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اختفاء أجزاء من السور الحديدي الخاص بأحد الكباري في القليوبية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - لـ 3 منهم معلومات جنائية)، مقيمون بنطاق محافظتي “القاهرة، القليوبية”.

وبضبط المتهمين ومواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة، تمهيدا للتصرف في الحديد الخاص بالكوبري، بالبيع، وتم بإرشادهم ضبط 18 قطعة حديدية وزنت حوالى 100 كيلو جرام.

واتخذت الإجراءات القانونية.