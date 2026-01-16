قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بعد هروب جماعي للنزلاء.. استمرار حبس مدير ومشرفي مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين

ندى سويفى

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس مالك مصحة ومشرفين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة الهروب الجماعي للنزلاء من داخل مصحة علاج إدمان بالبدرشين، والتى أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت التحقيقات أن مالك المصحة "خالد .م" استأجر فيلا من رجل أعمال تم إخلاء سبيله بشأن الواقعة، وذلك في يونيو الماضي، وقام بفتح الفيلا مصحة لعلاج الإدمان، وبعد نحو 4 أشهر جرى غلق المصحة بمعرفة إدارة العلاج الحر التابع لوزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 14 أكتوبر الماضي.

وتابعت التحقيقات أن مدير المصحة أعاد فتح المصحة واستقبل عشرات النزلاء داخل الفيلا، ليتلقوا العلاج من الإدمان، إلا أن سوء المعاملة دفعهم للهروب، وتبين أن مدير المصحة سبق اتهامه في 3 قضايا: سلاح بدون ترخيص ومخدرات، آخرها قضية حملت رقم 2152 لسنة 2015 الشروق.

وواجهت النيابة العامة مالك الفيلا المستأجرة بها المصحة بتحريات المباحث التى أكدت أنه مالك الفيلا وليس يدير المصحة التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين، بينما واجهت المتهمين الآخرين بتحريات المباحث التي دلت على أن المتهمين يعملان في المصحة والأدوية التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل المصحة، وبمواجهتهم أقروا بإعادة فتح المصحة ومزاولة نشاطها مجددًا دون ترخيص، رغم صدور قرار سابق بغلقها، مؤكدين علمهم بعدم قانونية ما قاموا به.

قاضي المعارضات مالك مصحة ومشرفين الهروب الجماعي مصحة علاج إدمان

