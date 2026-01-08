قرارات من النيابة بشأن إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان بطلق ناري بالوجه للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري بالوجه تحديدا منطقة الفك، انتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث أكتوبر وأسفر الفحص أن المصاب صاحب مصحة لعلاج الإدمان وأصيب بطلق ناري في الفك، في ظروف غامضة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، ويتولى فريق البحث مناقشة عدد من أفراد أسرة وأصدقاء المصاب وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لكشف ملابسات الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.