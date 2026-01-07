إحالة بوسي الأسد إلى المحاكمة لاتهامها بنشر الفسق في الهرم

قررت جهات التحقيق، إحالة التيك توك بوسي الأسد إلى المحاكمة لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهرم.

واعترفت البلوجر بوسي الأسد بعد القبض عليها أمام جهات التحقيق أنها حققت أرباح مالية كبيرة من تيك توك واللايفات التي تقوم بها وأن إظهار مفاتنها خلال اللايفات والفيديوهات يساهم فى جذب عدد أكبر من المتابعين خاصة الشباب والذين كانوا يطلبون منها أنها تنشر فيديوهات وهي ترقص.

وأضافت المتهمة خلال التحقيقات أن الفيديوهات التى تظهر فيها بنصف ملابس هي من قامت بتصويرها داخل غرفة نومها فى منزلها وأنها معجبة بجسدها وتهتم به كثيرا وأن الملابس هي من تظهرها جميلة.

فيديوهات بوسي الأسد

وعن الفيديوهات التى عثرت عليها الأجهزة الأمنية معها بعد القبض عليها ويوجد عليها فيديوهات إباحية اعترفت أنها تخصها وأنها تحب أن تقوم بتصوير العلاقات التى تقوم بها وتحتفظ ببعضها على هاتفها وأن لديها علاقات مع بعض العرب وكثير من المصريين وأنها مارست الرذيلة من أجل المال.

بوسي الأسد وممارسة الجنس

كما اعترفت بوسي الأسد، بأنها تلقت عروضًا من متابعين– خاصة من جنسيات عربية – لممارسة الجنــ.س مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها بالفعل، باعتبار أن "هذا النشاط هو وسيلة التربح الأساسية لها وأنها تحب تحرش الشباب بها فى التعليقات في لايفاتها.



واعترفت المتهمة كذلك أنها قامت بحذف بعض التطبيقات والصفحات مؤخرًا خشية الملاحقة القانونية، خاصة بعد تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

السجل الجنائي للراقصة

وأوضح السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد، أنها متهمة في 4 قضايا آداب عامة وصدر ضدها حكم بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا، من بينها: القضية رقم 8759 لسنة 2030 – تحريض على الفسق جنح العمرانية، القضية رقم 2411 لسنة 2022 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 4757 لسنة 2021 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 8758 لسنة 2020 – آداب عامة (العمرانية).



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توك بوسي الأسد لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهرم.

وردت معلومات تفيد قيام التيك توك بوسي الأسد بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد نشر الفسق والفجور، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مسكنها في الهرم وتم القبض عليها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.