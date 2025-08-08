من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسيل الأموال عقب أيام قليلة من اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة.

طلبت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقرير مفصل من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة سوزي الأردنية لفحص ماهية السحب والإيداع في الحسابات.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديو التالي:

