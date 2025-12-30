حسام حسن يمنح لاعبي منتخب مصر راحة من التدريبات اليوم

قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، منح لاعبي الفراعنة راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء مشوار الفريق في دور المجموعات وتصدر المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد اختتم مبارياته في الدور الأول بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، الإثنين، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في حين رفع منتخب أنجولا رصيده إلى نقطتين فقط، بعدما سبق له التعادل مع زيمبابوي بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.