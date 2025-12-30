فاروق جعفر: تغييرات حسام حسن أمام أنجولا جريئة والمنتخب يسير في الطريق الصحيح

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأداء العام لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية جاء بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تعامل بذكاء مع مرحلة دور المجموعات.

وقال جعفر، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن منتخب مصر خاض مواجهة أنجولا باللاعبين البدلاء من أجل منحهم الفرصة واكتساب الثقة، خاصة أن المنتخب الأنجولي يُعد فريقًا متواضعًا نسبيًا.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أتمنى التوفيق لحسام حسن في مشواره مع المنتخب، لكن عند إجراء تغييرات يكون من الأفضل تغيير عدد محدود من اللاعبين وليس الفريق بالكامل، وتغيير تشكيل كامل يحسب كجرأة من المدير الفني".

وأوضح جعفر أن الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا منح حسام حسن ثقة كبيرة، وهو ما دفعه لإشراك البدلاء أمام أنجولا للاستفادة منهم في المراحل المقبلة حال الحاجة إلى أي عنصر، إلى جانب رفع معدلات الثقة لديهم.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو كان يسعى لتسجيل هدف عالمي في الفرصة التي أهدرها خلال اللقاء، لافتًا إلى أن من أبرز إيجابيات المباراة هو التوازن البدني الواضح بين عناصر المنتخب.

وتابع جعفر: «حسام حسن يعمل على تجهيز اللاعبين معنويًا ونفسيًا وفنيًا استعدادًا لباقي مباريات البطولة، وهو أمر مهم في مثل هذه المنافسات القوية».

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن منتخب مصر مصنف رقم واحد أفريقيًا، مشددًا على أن مواجهة المنتخبات الكبرى تتطلب القتال داخل الملعب، مضيفًا: «القلق الحقيقي يكون عند مواجهة منتخبات بحجم السنغال أو المغرب».