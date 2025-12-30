قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي للتهنئة بعيد الميلاد
أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة
هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة
نداء من وزارة النقل للمواطنين: وعيكم هو الضمان الأول لسلامة مرفق المترو والـLRT
كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا
الفرح باظ.. محمد إمام يعلق على عدم حضوره حفل زفاف كروان مشاكل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
سيارة نقل.. الداخلية تكشف حقيقة تحذير شخص من السير بمدينة بدر
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
رياضة

فاروق جعفر: تغييرات حسام حسن أمام أنجولا جريئة والمنتخب يسير في الطريق الصحيح

فاروق جعفر
فاروق جعفر
إسراء أشرف

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأداء العام لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية جاء بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تعامل بذكاء مع مرحلة دور المجموعات.

وقال جعفر، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن منتخب مصر خاض مواجهة أنجولا باللاعبين البدلاء من أجل منحهم الفرصة واكتساب الثقة، خاصة أن المنتخب الأنجولي يُعد فريقًا متواضعًا نسبيًا.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أتمنى التوفيق لحسام حسن في مشواره مع المنتخب، لكن عند إجراء تغييرات يكون من الأفضل تغيير عدد محدود من اللاعبين وليس الفريق بالكامل، وتغيير تشكيل كامل يحسب كجرأة من المدير الفني".

وأوضح جعفر أن الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا منح حسام حسن ثقة كبيرة، وهو ما دفعه لإشراك البدلاء أمام أنجولا للاستفادة منهم في المراحل المقبلة حال الحاجة إلى أي عنصر، إلى جانب رفع معدلات الثقة لديهم.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو كان يسعى لتسجيل هدف عالمي في الفرصة التي أهدرها خلال اللقاء، لافتًا إلى أن من أبرز إيجابيات المباراة هو التوازن البدني الواضح بين عناصر المنتخب.

وتابع جعفر: «حسام حسن يعمل على تجهيز اللاعبين معنويًا ونفسيًا وفنيًا استعدادًا لباقي مباريات البطولة، وهو أمر مهم في مثل هذه المنافسات القوية».

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن منتخب مصر مصنف رقم واحد أفريقيًا، مشددًا على أن مواجهة المنتخبات الكبرى تتطلب القتال داخل الملعب، مضيفًا: «القلق الحقيقي يكون عند مواجهة منتخبات بحجم السنغال أو المغرب».

