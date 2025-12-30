حسام حسن أدارها بجدارة.. جيلبرتو يعلق على مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا

أشاد جيلبرتو، لاعب الأهلي ومنتخب أنجولا السابق، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام أنجولا في بطولة كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في إدارة اللقاء بشكل مميز.

وقال جيلبرتو عبر برنامج أوضة اللبس، إن حسام حسن تمكن من التعامل مع المباراة بجدارة من الناحية الفنية والتكتيكية، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري ظهر بصورة قوية ومنظمة طوال اللقاء.

وأضاف نجم أنجولا السابق: «لم نشعر على الإطلاق أن منتخب مصر كان يشارك بالصف الثاني في مباراته أمام أنجولا»، مؤكدًا أن جميع اللاعبين الذين شاركوا قدموا أداءً جيدًا وأثبتوا قدرتهم على تمثيل المنتخب بشكل قوي.

واختتم جيلبرتو تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة وقادرة على المنافسة بقوة في الأدوار المقبلة من البطولة.