سيناريوهات منافس المغرب في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا

تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة على الأراضي المغربية، عقب فوزه المستحق على منتخب زامبيا في ختام منافسات دور المجموعات.

وجاءت المواجهة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، حيث نجح “أسود الأطلس” في فرض سيطرتهم وتحقيق انتصار عريض بثلاثة أهداف دون رد، ليحسموا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

وبهذا التأهل، واصل المنتخب المغربي مشواره في البطولة القارية، منضمًا إلى قائمة المنتخبات التي ضمنت العبور إلى دور الـ16 حتى الآن، والتي تضم منتخبات مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

منافس المغرب في دور الـ16

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي في دور ثمن النهائي أحد المنتخبات المتأهلة كأفضل صاحب مركز ثالث، من إحدى المجموعتين الثالثة أو الخامسة.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا، بينما تضم المجموعة الخامسة منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية.

موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ16



ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المغربي مباراته المقبلة في دور الـ16 خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق جدول البطولة الذي سيُعلن رسميًا عقب انتهاء منافسات دور المجموعات وتحديد جميع المنتخبات المتأهلة.