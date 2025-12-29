فتحي سند يصدم جماهير الزمالك: الأوضاع تتدهور بصورة مرعبة

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن الوضع المساوئ الحالي لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :إدارة الزمالك تفقد السيطرة على الازمة المالية الطاحنة والأوضاع تتدهور بصورة مرعبة بين الفرق الرياضية .

وتابع :واحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله بتصريحاته التى كشف فيها معاناة مدربى ولاعبى وناشئى كرة القدم بالنادى ..منذ شهور طويلة !

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بعد قرار مفاجئ بإلغاء المران الجماعي وسط أجواء من الترقب والجدل في ظل أزمة مستحقات اللاعبين وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر.

واتخذ جهاز الكرة بنادي الزمالك قرارا بإلغاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم اليوم على أن تستأنف التدريبات غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري وتم إخطار اللاعبين عبر جروب الواتس آب الخاص بالفريق بالقرار