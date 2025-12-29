قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة
الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق
حسام حسن أدارها بجدارة.. جيلبرتو يعلق على مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا
الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
والدة الطفلة رقية تروي تفاصيل مصرع ابنتها برصاصة طائشة: ماتت على إيدي
حذفت صورها نهائيا… الفنانة الشابة ملك حسن تفاجئ الجمهور
بقناة السويس.. سفينة دعم الغوص DSV بمنحة يابانية مليار جنيه
سيناريوهات منافس المغرب في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا
فاطمة محمد علي: 2025 عام النجاح وتحقيق الأحلام على السوشيال ميديا.. وصلت لـ 1.5 مليون متابع
أسهل طريقة للحصول على شقة من الإسكان
فتحي سند يصدم جماهير الزمالك: الأوضاع تتدهور بصورة مرعبة

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن الوضع المساوئ الحالي لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :إدارة الزمالك تفقد السيطرة على الازمة المالية الطاحنة والأوضاع تتدهور بصورة مرعبة بين الفرق الرياضية .

وتابع :واحمد عبد الرؤوف  يعلن رحيله بتصريحاته التى كشف فيها معاناة  مدربى ولاعبى وناشئى كرة القدم بالنادى ..منذ شهور طويلة !

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بعد قرار مفاجئ بإلغاء المران الجماعي وسط أجواء من الترقب والجدل في ظل أزمة مستحقات اللاعبين وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر.

واتخذ جهاز الكرة بنادي الزمالك قرارا بإلغاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم اليوم على أن تستأنف التدريبات غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري وتم إخطار اللاعبين عبر جروب الواتس آب الخاص بالفريق بالقرار

