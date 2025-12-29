الغندور يكشف سبب إلغاء مران الزمالك اليوم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن سبب ألغاء نادي الزمالك تدرب اليوم للاعبين

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" الغاء تدريب الزمالك اليوم بسبب مشاكل اللاعبين و المستحقات المالية و الإتجاه لرحيل كابتن احمد عبد الرؤوف



شهدت تدريبات الزمالك اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بعد قرار مفاجئ بإلغاء المران الجماعي وسط أجواء من الترقب والجدل في ظل أزمة مستحقات اللاعبين وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر.

واتخذ جهاز الكرة بنادي الزمالك قرارا بإلغاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم اليوم على أن تستأنف التدريبات غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري وتم إخطار اللاعبين عبر جروب الواتس آب الخاص بالفريق بالقرار.