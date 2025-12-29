قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وأنجولا قبل مباراة اليوم
شهر رجب .. اعرف فضله وحقيقة فرض الصلاة فيه
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إحداث تمييز في الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
الزمالك على صفيح ساخن.. إلغاء المران الجماعي وتصاعد أزمة المستحقات

منتصر الرفاعي

شهدت تدريبات الزمالك اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بعد قرار مفاجئ بإلغاء المران الجماعي وسط أجواء من الترقب والجدل في ظل أزمة مستحقات اللاعبين وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر.

واتخذ جهاز الكرة بنادي الزمالك قرارا بإلغاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم اليوم على أن تستأنف التدريبات غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري وتم إخطار اللاعبين عبر جروب الواتس آب الخاص بالفريق بالقرار.

مجلس الزمالك يجتمع مساء اليوم لحسم عدة ملفات مهمة

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعا هاما مساء اليوم بمقر النادي في ميت عقبة لمناقشة عدد من الملفات الأساسية المتعلقة بشؤون النادي على رأسها بعض بنود الجمعية العمومية الأخيرة التي لم يكتمل نصابها القانوني.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع بحث ملف شركة الكرة بالإضافة إلى أزمة إيقاف القيد وكيفية التعامل مع تداعياتها فضلا عن مناقشة حالة فسخ عقود لاعبي الفريق الأجانب وآخرهم اللاعب محمود بنتايج في ظل محاولات النادي لتجنب أي خسائر إضافية.

الزمالك يكثف جهوده لرفع إيقاف القيد

تواصل إدارة الزمالك تحركاتها المكثفة من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد قبل بداية شهر يناير تمهيدا لفتح باب التعاقدات وتعزيز صفوف الفريق الأول بصفقات جديدة بما يسهم في تعزيز فرص المنافسة على البطولات المحلية والقارية في المرحلة المقبلة.

تخوفات من إيقافات قيد جديدة

وفي الوقت ذاته، تسود حالة من التخوف داخل النادي من احتمالية تعرض الزمالك لإيقافات قيد جديدة قبل حلول يناير المقبل في ظل استمرار وجود عدد من القضايا المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي لم تصدر بشأنها أي قرارات نهائية حتى الآن.

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري

وكان من المقرر أن يواصل الزمالك تدريباته دون راحة بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر إلا أن اللاعبين رفضوا خوض المران اليوم مطالبين بحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة والرواتب التي لم تُصرف منذ عدة أشهر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة من مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

