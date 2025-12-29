إلغاء مران الزمالك اليوم بسبب المستحقات

قرر نادي الزمالك إلغاء تدريبات الفريق الأول بكرا القدم على خلفية الأزمة مع اللاعبين بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

ورفض لاعبو الزمالك خوض التدريبات اليوم لحين حل أزمة المستحقات المالية وتأخر رواتبهم لشهور عدة.

ليعقد مجلس ادارة الزمالك اجتماعا عاجلا اليوم لمحاولة التوصل لحل الأزمة المالية المتفاقمة

اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك



يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا هامًا في السادسة مساء اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بشؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع الأوضاع الإدارية والفنية، إلى جانب مناقشة عدد من القرارات الخاصة بفرق النادي المختلفة، في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.