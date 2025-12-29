تأخر المستحقات ينهي مشوار فورمينتو مع سلة الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رحيل المدرب الإسباني أليخاندرو فورمينتو عن القيادة الفنية لفريق كرة السلة، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح المصدر أن فورمينتو اتخذ قرار إنهاء تعاقده مع الفريق عقب تكرار تأخر صرف مستحقاته خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعه لعدم الاستمرار في منصبه خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي تسعى حاليًا لدراسة البدائل المطروحة لاختيار مدير فني جديد، في إطار الاستعداد لاستكمال منافسات الموسم وتحقيق الاستقرار الفني للفريق.

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إقالة أحمد عبدالرؤوف من قيادة الفارس الأبيض على أن يتم الإعلان خلال الإجتماع الطارئ مساء اليوم.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن أحمد عبدالرؤوف كان يعلم بنية بقرار الإقالة منذ فترة عقب دخوله فى مشادة مع أحمد حمدي نجم القلعة البيضاء.

واصل: تتجه الأمور بقوة نحو المفاضلة بين طارق مصطفى الذي يدرب حاليا في الدوري الليبي ومؤمن سليمان المدرب السابق للفريق لقيادة الفريق الأول خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف المدرب الحالي على أن يتم الإعلان مساء اليوم خلال الاجتماع الطارئ.