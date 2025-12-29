قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأخر المستحقات ينهي مشوار فورمينتو مع سلة الزمالك

حمزة شعيب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رحيل المدرب الإسباني أليخاندرو فورمينتو عن القيادة الفنية لفريق كرة السلة، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح المصدر أن فورمينتو اتخذ قرار إنهاء تعاقده مع الفريق عقب تكرار تأخر صرف مستحقاته خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعه لعدم الاستمرار في منصبه خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي تسعى حاليًا لدراسة البدائل المطروحة لاختيار مدير فني جديد، في إطار الاستعداد لاستكمال منافسات الموسم وتحقيق الاستقرار الفني للفريق.

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إقالة أحمد عبدالرؤوف من قيادة الفارس الأبيض على أن يتم الإعلان خلال الإجتماع الطارئ مساء اليوم.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن أحمد عبدالرؤوف كان يعلم بنية بقرار الإقالة منذ فترة عقب دخوله فى مشادة مع أحمد حمدي نجم القلعة البيضاء.

واصل: تتجه الأمور بقوة نحو المفاضلة بين طارق مصطفى الذي يدرب حاليا في الدوري الليبي ومؤمن سليمان المدرب السابق للفريق لقيادة الفريق الأول خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف المدرب الحالي على أن يتم الإعلان مساء اليوم خلال الاجتماع الطارئ.

نادي الزمالك المدرب الإسباني أليخاندرو فورمينتو كرة السلة

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

محمود عبد الغني

محمود عبد الغني يكشف حقيقة الانضمام لمسلسل نون النسوة

مصطفى كامل

قرار جديد من مصطفى كامل ضد أحمد أبو المجد

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

