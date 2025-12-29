الكرة مخلصة للحياة.. إبراهيم فايق بعلق علي ارتداء صلاح محسن شارة الكابتن

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي ارتداء صلاح محسن شارة الكابتن للمنتخب المصري في مباراتيه اليوم امام أنجولا في بطولة امم أفريقيا

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏صلاح محسن كابتن المنتخب النهاردة .. الكورة دي ملخص للحياة عموما.. متعرفش شايله لك ايه بكره.. بحس ان دايما في حاجة كويسة مستنياك.. وفيه دايما فرصة جديدة لازم تاخد بالك منها وتستغلها. ".



تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي، محمد صبحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد شحاتة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، أحمد زيزو، محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.