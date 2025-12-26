نبيل الكوكي: مصر قادرة على حسم مباراة جنوب إفريقيا.. وصلاح محسن نقطة قوة

أكد نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن مواجهة مصر وجنوب إفريقيا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي دقيق، مؤكدًا أن المباراة ليست مجرد اختيار التشكيلة الأساسية من 11 لاعبًا، بل يجب تقسيمها وفق رؤية المدرب وخطة اللعب.

وقال الكوكي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2، إن أسامة فيصل لاعب جيد يمتلك قدرات مميزة في التحكم بالكرة والمراوغة، بينما يتميز صلاح محسن بالسرعات والقدرة على التعامل مع الكرات العالية، مؤكدًا أنه يفضل الدفع بصلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن اللاعب لو كان متواجد في مباراة مصر أمام زيمبابوي، لكان سجل هدفين على الأقل من الفرص التي أتيحت للفراعنة.

وأضاف الكوكي أن منتخب جنوب إفريقيا ليس فريقًا كبيرًا ويعاني من ضعف في الدفاع والوسط، وهو ما يمنح منتخب مصر الفرصة لحسم المباراة نظرًا لقدرات لاعبيه.

أما بالنسبة لوسط الملعب، فأكد الكوكي أن الأفضل هو تواجد محمود حسن تريزيجيه إلى جانب الاحتفاظ بعمر مرموش، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على جوهر الفريق دون تغييرات كبيرة، مع تبديل لاعب بلاعب عند الحاجة فقط.

واختتم الكوكي تصريحاته بالدعاء لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن كثرة اللاعبين المتاحين تشكل تحديًا في اختيار التشكيل الأمثل، ما يجعل المهمة صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير.