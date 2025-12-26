قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
دعاء أول جمعة فى رجب.. ردده واغتنم الفرصة
أقل سعر دولار اليوم 26-12-2025
عبير شوقي: 2000 سيدة من برنامج تكافل وكرامة يعملون بمصنع الفيوم للغزل والنسيج
حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية في المنيا
خططوا لشن هجوم في عيد الميلاد.. اعتقال 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش بتركيا
نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة لأمم أفريقيا… وإمام عاشور ملك الحلول
اعتقال إسرائيلي عمل في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح إيران
قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يحمل ملف الصواريخ الإيرانية إلى فلوريدا
حرمة إيذاء النفس.. السديس يعلق على واقعة إلقاء شخص نفسه داخل المسجد الحرام
نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة لأمم أفريقيا… وإمام عاشور ملك الحلول

أكد نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أن منتخب مصر يُعد من أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الفراعنة، وعلى رأسهم إمام عاشور لاعب الأهلي ومنتخب مصر.

وقال الكوكي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن حالة عدم الرضا لدى الجماهير المصرية بعد مباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات أمر طبيعي، لكنه شدد على أن الأرقام تعكس صورة مختلفة تمامًا.

وأوضح المدير الفني للنادي المصري أن منتخب مصر كان صاحب أكبر عدد من المحاولات على المرمى بواقع 35 محاولة، كما جاء ضمن الأكثر استحواذًا على الكرة بعد منتخب السنغال، مؤكدًا أن الأداء الهجومي كان جيدًا، لكن المشكلة تمثلت في عدم استغلال الفرص المتاحة.

وأشاد الكوكي بإمام عاشور، قائلًا: «بالنسبة لي إمام عاشور هو ملك الحلول، ولو حافظ على مستواه المعهود سيكون عنصرًا حاسمًا دائمًا مع منتخب مصر»، مشيرًا إلى أن الفراعنة يمتلكون لاعبين كبارًا معتادين على اللعب تحت الضغط، نظرًا لمشاركتهم مع أندية كبيرة.

وتطرق الكوكي إلى الهدف الذي استقبله المنتخب، موضحًا أنه جاء نتيجة سوء تمركز دفاعي وانسجام بين اللاعبين، مؤكدًا أن هذه الأخطاء يمكن تداركها خلال المباريات المقبلة.

واختتم المدير الفني للنادي المصري تصريحاته بالتأكيد أن منتخب مصر يظل دائمًا من الفرق المرشحة للتتويج، خاصة أنه سبق له الفوز بالبطولة 7 مرات، ويمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الكبرى في البطولات الإفريقية.

