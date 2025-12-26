نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة لأمم أفريقيا… وإمام عاشور ملك الحلول

أكد نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أن منتخب مصر يُعد من أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الفراعنة، وعلى رأسهم إمام عاشور لاعب الأهلي ومنتخب مصر.

وقال الكوكي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن حالة عدم الرضا لدى الجماهير المصرية بعد مباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات أمر طبيعي، لكنه شدد على أن الأرقام تعكس صورة مختلفة تمامًا.

وأوضح المدير الفني للنادي المصري أن منتخب مصر كان صاحب أكبر عدد من المحاولات على المرمى بواقع 35 محاولة، كما جاء ضمن الأكثر استحواذًا على الكرة بعد منتخب السنغال، مؤكدًا أن الأداء الهجومي كان جيدًا، لكن المشكلة تمثلت في عدم استغلال الفرص المتاحة.

وأشاد الكوكي بإمام عاشور، قائلًا: «بالنسبة لي إمام عاشور هو ملك الحلول، ولو حافظ على مستواه المعهود سيكون عنصرًا حاسمًا دائمًا مع منتخب مصر»، مشيرًا إلى أن الفراعنة يمتلكون لاعبين كبارًا معتادين على اللعب تحت الضغط، نظرًا لمشاركتهم مع أندية كبيرة.

وتطرق الكوكي إلى الهدف الذي استقبله المنتخب، موضحًا أنه جاء نتيجة سوء تمركز دفاعي وانسجام بين اللاعبين، مؤكدًا أن هذه الأخطاء يمكن تداركها خلال المباريات المقبلة.

واختتم المدير الفني للنادي المصري تصريحاته بالتأكيد أن منتخب مصر يظل دائمًا من الفرق المرشحة للتتويج، خاصة أنه سبق له الفوز بالبطولة 7 مرات، ويمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الكبرى في البطولات الإفريقية.