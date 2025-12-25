أرقام السيطرة تؤكد تفوق منتخب مصر هجوميًا في افتتاح أمم أفريقيا 2025

فرض منتخب مصر هيمنته الرقمية بشكل واضح خلال الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما تصدر قائمة المنتخبات في عدد من الإحصائيات الهجومية، رغم صعوبة المباراة التي جمعته بزيمبابوي في مستهل مشواره بدور المجموعات.

وأظهرت الأرقام أن منتخب مصر كان الأكثر استحواذًا على الكرة بنسبة بلغت 78 في المئة، في دلالة واضحة على سيطرته على مجريات اللعب وفرض إيقاعه على المباراة منذ الدقائق الأولى.

الأكثر تمريرا

كما تصدر الفراعنة قائمة المنتخبات الأكثر تمريرًا للكرة بشكل صحيح، بعدما نجح اللاعبون في إتمام 600 تمريرة دقيقة، وهو ما يعكس القدرة على تدوير الكرة وبناء الهجمات بهدوء، إلى جانب السيطرة على وسط الملعب لفترات طويلة.

الأكثر عرضيات

وعلى الصعيد الهجومي، كان منتخب مصر الأكثر إرسالًا للعرضيات الصحيحة بواقع 13 عرضية، إضافة إلى كونه المنتخب الأكثر تسديدًا على المرمى بـ35 محاولة، ما يؤكد الكثافة الهجومية الكبيرة والضغط المستمر على دفاعات المنافس.

وتعكس هذه الأرقام التفوق الفني لـ منتخب مصر في الجولة الأولى، لكنها في الوقت نفسه تبرز الحاجة إلى ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف أكثر في المباريات المقبلة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة داخل المجموعة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة.